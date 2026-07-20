В Калининграде женщине удалили опухоль весом 10 кг

65-летняя женщина долго не обследовалась, в начале 2025 года у нее началось кровотечение. Врачи помогли, обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали обратиться к онкологу. Пациента отчего-то пришла не сразу, а только в мае 2026-го. К тому моменту опухоль заполняла уже почти весь живот, сместила внутренние органы, нарушила кровоток и даже мешала дышать — требовалась операция.