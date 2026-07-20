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В Челябинской области пройдет вебинар для экспортеров

Слушателям расскажут о перспективах, трендах и рисках международных перевозок в 2026 году.

Вебинар «Международные перевозки в 2026 году: перспективы, тренды и риски для бизнеса» состоится 30 июля в Челябинской области, сообщили в министерстве международного и межрегионального сотрудничества региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

На вебинаре представят анализ текущей ситуации на рынке международных грузоперевозок в условиях актуальной геополитической турбулентности. Слушатели узнают, почему классические логистические модели перестали работать, как изменились сроки и стоимость страхования. Кроме того, эксперт расскажет о практических инструментах для адаптации цепочек поставок и управления рисками.

Участие в вебинаре бесплатное. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, ссылка будет направлена зарегистрированным участникам. Записаться на занятие можно по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.