В Камышинском парке появился рыжий пушистый новосёл

В парке Камышина появился новый пушистый житель. Местные жители заметили бельчонка, который уже активно осваивается на новой территории и, судя по всему, чувствует себя здесь вполне комфортно.
Как сообщается в местном чате, рыжий зверёк уже обустроился в зелёной зоне и не боится приближаться к людям. Судя по опубликованным фотографиям, бельчонок выглядит здоровым и упитанным, что говорит о хорошей кормовой базе в парке.
Для Камышина появление бельчат в парке — добрая традиция. Эти зверьки часто становятся местными знаменитостями: горожане приносят им угощение — орешки и семечки — и с удовольствием фотографируют. Главное, напоминают специалисты, не навредить их здоровью, ведь не прошло и месяца, как белка Ната погибла в городском центральном парке, рассказывают камышане в соцсетях.
Белочку обнаружил сотрудник парка и отвёз её к ветеринару, но ранения живота оказались смертельными.
Ранее строители замуровали стрижей во время капремонта многоэтажки на севере Волгограда.