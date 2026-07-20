В Камышинском парке появился рыжий пушистый новосёл

Для Камышина появление бельчат в парке — добрая традиция. Эти зверьки часто становятся местными знаменитостями: горожане приносят им угощение — орешки и семечки — и с удовольствием фотографируют. Главное, напоминают специалисты, не навредить их здоровью, ведь не прошло и месяца, как белка Ната погибла в городском центральном парке, рассказывают камышане в соцсетях.