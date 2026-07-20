Увидеть Россию с воды. Почему речные круизы все популярнее?

«Расширение национального туристического маршрута открывает путешественникам ещё больше интересных мест и создаёт возможности для развития новых круизных программ, — уверен генеральный директор круизного центра “Инфофлот” Андрей Михайловский. — Мы видим, что сегодня такой отдых востребован не только у туристов старшего возраста, но и у семей с детьми, молодых пар и самостоятельных путешественников в возрасте от 30 лет. Речной круиз — один из самых удобных и насыщенных способов знакомиться с Россией».За последние годы Нижегородская область становится не только «столицей закатов», но и одним из центров круизного туризма. Для этого проделана огромная работа. Сразу в нескольких городах возрождена инфраструктура, позволяющая круизным судам причаливать в этих населённых пунктах, совместно с круизными операторами разработаны новые маршруты, модернизируется речной флот.