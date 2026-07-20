Почему речные круизы все популярнее?

Речные круизы год от года набирают всё большую популярность у россиян. Это полноценное путешествие, во время которого не нужно самостоятельно планировать переезды между городами, размещения и развлечения. Всю информацию об актуальных речных круизах можно найти на Национальном туристический портал Путешествуем.рф. Он развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по инициативе главы государства Владимира Путина.
Кольцо расширилось.
В 2027 году легендарному маршруту «Золотое кольцо России» исполняется 60 лет. В честь этого события в 2026 году Кольцо расширилось — в него вошли 50 новых населённых пунктов. Часть из них находится на берегах Волги. Круизные компании предлагают большой выбор таких путешествий.
«Расширение национального туристического маршрута открывает путешественникам ещё больше интересных мест и создаёт возможности для развития новых круизных программ, — уверен генеральный директор круизного центра “Инфофлот” Андрей Михайловский. — Мы видим, что сегодня такой отдых востребован не только у туристов старшего возраста, но и у семей с детьми, молодых пар и самостоятельных путешественников в возрасте от 30 лет. Речной круиз — один из самых удобных и насыщенных способов знакомиться с Россией».
За последние годы Нижегородская область становится не только «столицей закатов», но и одним из центров круизного туризма. Для этого проделана огромная работа. Сразу в нескольких городах возрождена инфраструктура, позволяющая круизным судам причаливать в этих населённых пунктах, совместно с круизными операторами разработаны новые маршруты, модернизируется речной флот.
«Всё это позволяет нам совершенствовать туристическую инфраструктуру региона, что определено целями и задачами национального проекта “Туризм и гостеприимство”, — уверен министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Спектакли на борту.
На портале Путешествуем.рф. можно найти речные круизы на любой вкус. Например, трёхдневный круиз из Москвы в Мышкин и обратно. На декорированном в винтажном стиле теплоходе гости посетят небольшой и по провинциальному уютный городок Мышкин. На туристической карте России он известен как столица музеев, в том числе и очень необычных.
Мечтаете очароваться русской провинцией? Тогда отправляйтесь в четырёхдневный одноименный круиз. Вас ждёт Кострома, Плёс, Кинешма и Юрьевец. В Костроме расположен Ипатьевский монастырь, откуда призвали на царство первого Романова. Плёс прославили пейзажи Левитана — здесь его музей-заповедник. Юрьевец — родина братьев Весниных, режиссёров Андрея Тарковского и Александра Роу.
Хотите чего-то необычного? Почитайте поподробнее на портале о гранд-круизе «Театральная Волга». 22 дня и 13 регионов России. Кроме Золотого кольца — Карелия и Нижняя Волга. В программе — девять премьер в региональных театрах и необычные мастер-классы. Спектакли не только в городах, но и на борту.
Речной круиз — отличная возможность взглянуть на Россию с воды, увидеть с комфортной палубы современного лайнера древние города, купола их церквей, бескрайние леса и поля нашей Родины. При этом достаточно один раз распаковать чемодан на борту, чтобы каждое утро просыпаться в новом месте.