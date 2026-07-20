Скалолазы из Саратовской области завоевали 2 серебра на первенстве ПФО

Представители Саратовской области взяли две серебряные медали на Первенстве приволжского федерального округа по скалолазанию, сообщили в региональном министерстве спорта. Состязания отвечают задачам государственной программы «Спорт России».
Состязания провели с 4 по 10 июля в Перми. Участники из 11 субъектов России испытывали себя в лазании на трудность, скорость и боулдеринге. Согласно результатам, Константин Холодов из Саратовской области занял второе место в «лазании на скорость» среди ребят 15−16 лет. Ярослав Бугаев также выиграл серебро в той же дисциплине, но среди юношей 17−18 лет. Кроме того, молодой человек выполнил норматив КМС.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.