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Скалолазы из Саратовской области завоевали 2 серебра на первенстве ПФО

Они взяли медали в дисциплине «лазание на скорость».

Источник: Национальные проекты России

Представители Саратовской области взяли две серебряные медали на Первенстве приволжского федерального округа по скалолазанию, сообщили в региональном министерстве спорта. Состязания отвечают задачам государственной программы «Спорт России».

Состязания провели с 4 по 10 июля в Перми. Участники из 11 субъектов России испытывали себя в лазании на трудность, скорость и боулдеринге. Согласно результатам, Константин Холодов из Саратовской области занял второе место в «лазании на скорость» среди ребят 15−16 лет. Ярослав Бугаев также выиграл серебро в той же дисциплине, но среди юношей 17−18 лет. Кроме того, молодой человек выполнил норматив КМС.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.