Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К ремонту дороги из Донского в Янтарный приступят в конце июля

На время работ изменят схему движения транспорта.

Источник: Калининград.Ru

К ремонту дороги из Донского в Янтарный приступят в конце июля. На время работ изменят схему движения транспорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

С 30 июля начнется активная фаза капитального ремонта дороги. В планах — капитально отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки на протяжении почти восьми километров трассы. Также дорожники обустроят тротуары, сделают уличное освещение и систему отвода дождевых стоков, — рассказали в правительстве.

На время работ введут одностороннее движение от посёлка Синявино в сторону посёлка Донское. В Донском перекроют улицу Янтарную на участке до дома № 1 на Степанова. Объезд организуют по Комсомольской и Садовой. Автобус № 120 будет курсировать до конечной остановки на Балебина в Янтарном.

«Схема движения транспорта в течение капитального ремонта будет меняться, об этом будет сообщаться дополнительно», — отметили в пресс-службе правительства.

АО «Автомагистраль» отремонтирует 7,6 километра трассы Донское — Синявино — Янтарный. Стоимость работ составит 1,2 млрд рублей. Реконструкцию обещают завершить в 2027-м.

Для реконструкции дороги разрешили вырубить 545 деревьева. Кроме того, изымали 37 участков. Почти все они являются землями сельскохозяйственного назначения — под ведение садоводства и огородничества. Территории относятся к Донскому, Прислово, Синявино и Янтарному.

Схема: пресс-служба областного правительства.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше