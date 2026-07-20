К ремонту дороги из Донского в Янтарный приступят в конце июля

На время работ введут одностороннее движение от посёлка Синявино в сторону посёлка Донское. В Донском перекроют улицу Янтарную на участке до дома № 1 на Степанова. Объезд организуют по Комсомольской и Садовой. Автобус № 120 будет курсировать до конечной остановки на Балебина в Янтарном.