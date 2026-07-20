К ремонту дороги из Донского в Янтарный приступят в конце июля. На время работ изменят схему движения транспорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
С 30 июля начнется активная фаза капитального ремонта дороги. В планах — капитально отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки на протяжении почти восьми километров трассы. Также дорожники обустроят тротуары, сделают уличное освещение и систему отвода дождевых стоков, — рассказали в правительстве.
На время работ введут одностороннее движение от посёлка Синявино в сторону посёлка Донское. В Донском перекроют улицу Янтарную на участке до дома № 1 на Степанова. Объезд организуют по Комсомольской и Садовой. Автобус № 120 будет курсировать до конечной остановки на Балебина в Янтарном.
«Схема движения транспорта в течение капитального ремонта будет меняться, об этом будет сообщаться дополнительно», — отметили в пресс-службе правительства.
АО «Автомагистраль» отремонтирует 7,6 километра трассы Донское — Синявино — Янтарный. Стоимость работ составит 1,2 млрд рублей. Реконструкцию обещают завершить в 2027-м.
Для реконструкции дороги разрешили вырубить 545 деревьева. Кроме того, изымали 37 участков. Почти все они являются землями сельскохозяйственного назначения — под ведение садоводства и огородничества. Территории относятся к Донскому, Прислово, Синявино и Янтарному.
Схема: пресс-служба областного правительства.