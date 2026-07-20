На юге Крыма благоустроят парк-памятник «Мисхорский»

Специалисты уже установили ограждение на смотровой площадке и вдоль пешеходной дорожки. В настоящее время они укладывают плитку, возводят бутовые подпорные стены и монтируют ливневые лотки. Также им предстоит обновить покрытие на дорожно-тропиночной сети, обустроить лестницы, установить малые архитектурные формы, клумбы и фонтаны, наладить системы оснащения и видеонаблюдения, а также инженерные сети.