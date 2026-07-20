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На юге Крыма благоустроят парк-памятник «Мисхорский»

Там возведут бутовые подпорные стены, установят малые архитектурные формы, клумбы и фонтаны.

Парк-памятник «Мисхорский» благоустроят на юге Республике Крым, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже установили ограждение на смотровой площадке и вдоль пешеходной дорожки. В настоящее время они укладывают плитку, возводят бутовые подпорные стены и монтируют ливневые лотки. Также им предстоит обновить покрытие на дорожно-тропиночной сети, обустроить лестницы, установить малые архитектурные формы, клумбы и фонтаны, наладить системы оснащения и видеонаблюдения, а также инженерные сети.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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