Гендиректором ФК «Ростов» стал Андрей Чайка

Новый руководитель является уроженцем Ростовской области, он родился в селе Песчанокопское в 1976 году. Андрей Чайка имеет профильное экономическое образование и ученую степень кандидата наук, окончив Ростовский государственный университет по специальности «Менеджмент» в 2000 году. При этом, по данным клуба, его карьера всегда была неразрывно связана с футболом: в прошлом он выступал на профессиональном уровне за юношеские команды столичного ЦСКА и привлекался в юношескую сборную России.