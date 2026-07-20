90-летие перелета Чкалова на Дальний Восток: Евгений Люлин рассказал о подвиге экипажа АНТ-25

Глава Законодательного собрания детально описал саму туполевскую машину, сравнив ее с «динозавром мира техники» из-за огромных размеров, плохой управляемости и необходимости взлетать со специальной взлетно-посадочной полосы «с горкой». Тем не менее именно этот самолет опередил свое время и позволил совершить следующий исторический шаг — перелет через Северный полюс в Америку в 1937 году.