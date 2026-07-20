90-летие перелета Чкалова на Дальний Восток: Евгений Люлин рассказал о подвиге экипажа АНТ-25

В Нижегородской области отмечают знаменательную историческую дату — 90 лет со дня триумфального беспосадочного перелета легендарного экипажа под руководством нашего земляка Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова из Москвы на Дальний Восток. Памятные мероприятия прокомментировал Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем официальном канале в мессенджере MAX.
По словам спикера регионального парламента, в 1936 году этот полет граничил с колоссальным риском для жизни. Авиаторам пришлось провести 60 часов на экстремальной высоте в тяжелейших условиях, борясь с обледенением стекол и техническими неполадками.
Евгений Люлин подчеркнул: «В 1936 году это было почти самоубийством. 60 часов на экстремальной высоте, где кровь идёт носом, а любой отказ техники становится смертным приговором экипажу».
Несмотря на все трудности, чкаловский самолет АНТ-25 успешно приземлился на дальневосточном острове Удд, преодолев рекордные 9374 километра.
Глава Законодательного собрания детально описал саму туполевскую машину, сравнив ее с «динозавром мира техники» из-за огромных размеров, плохой управляемости и необходимости взлетать со специальной взлетно-посадочной полосы «с горкой». Тем не менее именно этот самолет опередил свое время и позволил совершить следующий исторический шаг — перелет через Северный полюс в Америку в 1937 году.
Евгений Люлин особо выделил политический вес этих достижений в довоенную эпоху. Мировая слава советских летчиков открывала двери на самом высоком международном уровне. Спикер привел в пример исторический факт: в 1941 году президент США Франклин Рузвельт из-за напряженных отношений между странами не принимал советского посла, однако согласился провести встречу с выжившими членами чкаловского экипажа — Беляковым и Байдуковым. Именно эти переговоры послужили отправной точкой для начала поставок американской помощи в Советский Союз по программе ленд-лиза.
В завершение своего обращения Председатель Заксобрания сообщил о проведении торжественной церемонии в Нижнем Новгороде. Депутаты регионального парламента возложили цветы к монументу прославленному летчику.
Память о нём и о его подвигах для нас свята", — резюмировал Евгений Люлин, отметив, что Валерий Чкалов навсегда останется для нижегородцев эталоном мужества, отчаянной храбрости и искреннего служения своей Родине.