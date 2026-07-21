«Аа, поздравляю!» — Загитова эмоционально отреагировала на помолвку Щербаковой

Хоккеист с 2017 по 2019 год выступал в Молодежной хоккейной лиге за «Атлантов», а в сезоне-2019/20 играл за ХК «Рязань» в ВХЛ. С 2020 года Шакиров завершил профессиональную карьеру и сейчас участвует в любительских турнирах.