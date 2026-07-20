В Татарстане отправили на утилизацию более 100 тонн электролома

Свыше 100 тонн электролома сдали с начала года в Татарстане в ходе программы «Школа утилизации: электроника». Она действует в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
Отметим, программа помогает бесплатно и экологично утилизировать отслужившее оборудование — компьютеры и бытовую технику. В июне участие в акции приняли 26 организаций из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Сармановского, Дрожжановского и Тетюшского районов. Татарстанцы собрали 13,7 тонны старого электролома. Для того чтобы принять участие, нужно заполнить форму «Регистрация участника» на официальном сайте Фонда рационального природопользования.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.