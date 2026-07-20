В мэрии Воронежа обсудили стратегию социально-экономического развития города и работу летних веранд

В настоящем году разрешение на работу уличных веранд получили 49 заведений, еще двум было отказано. На сегодня с учетом ранее выданных в городе действуют 63 веранды. Юлия Провоторова напомнила, что за работу без паспорта по региональному закону предусмотрен штраф. Недавно вступили в силу новые правила продажи алкоголя в сезонных залах, требующие получения заключения министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области. Для оформления документа требуется предоставить паспорт на размещение летнего кафе, выданный управлением развития предпринимательства.