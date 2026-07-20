В Миассе Челябинской области прошел VI фестиваль семейного творчества

VI городской фестиваль семейного творчества «Вместе и навсегда», посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся 10 июля на бульваре Мира в Миассе Челябинской области. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа.
В течение вечера творческие коллективы дома культуры «Динамо», а также семьи Миасса радовали гостей вокальными и хореографическими номерами. На фестивале работала выставка декоративно-прикладного творчества, также там провели мастер-классы, шахматный турнир и конкурс тортов и караваев.
Одним из самых трогательных моментов фестиваля стало чествование пар, проживших в браке более 50 лет. Председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин вручил пяти супружеским парам почетный знак «Семейное счастье».
Также в ходе мероприятия провели акцию «Для СВОих», организованную при участии общественного движения «ZOV Миасса» и городского Совета ветеранов. Все желающие могли вплести ленты в маскировочную сеть и написать теплые слова поддержки для участников специальной военной операции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.