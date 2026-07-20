В Тольятти пройдет фестиваль истории «Россия. XX век»

Так, зрители увидят две реконструкции. Первая называется «Война. История одной деревни». В ходе одного боя будут разыграны два эпизода — начало войны 1941 года и выход на госграницу наших войск в 1944 году. Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане.