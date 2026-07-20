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В Тольятти пройдет фестиваль истории «Россия. XX век»

Реконструкции расскажут о Великой Отечественной войне и событиях 1988 года в Афганистане.

Фестиваль истории «Россия. XX век» состоится 25 июля в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова, расположенного в Тольятти Самарской области. Проведение подобных патриотических мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации городского округа.

В этом году мероприятие также приурочено к 25-летию комплекса. Организаторы подготовили программу, которая перенесет зрителей в ключевые моменты отечественной истории XX столетия.

Так, зрители увидят две реконструкции. Первая называется «Война. История одной деревни». В ходе одного боя будут разыграны два эпизода — начало войны 1941 года и выход на госграницу наших войск в 1944 году. Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.