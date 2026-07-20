Синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда после похолодания придет настоящее лето в Беларуси

23 июля, в четверг, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и все с тем же неприятным ветром. Днем ожидается от +16 до +23, а по юго-востоку до +25. И с этого момента погода начнет улучшаться. По, предварительным прогнозам, дожди прекратятся, а температура еще больше повысится.