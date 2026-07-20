Синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда после похолодания придет настоящее лето в Беларуси

В начале новой недели в Беларуси похолодало, но синоптик Дмитрий Рябов просит не унывать, ведь скоро придет настоящее лето, сообщает ОНТ.
Дмитрий Рябов рассказал, и белорусы уже это почувствовали, что пришла влажная и прохладная погода. Это господствуют воздушные массы с севера Атлантики — они понизили температурный фон ниже климатической нормы на 1−3 градуса. А фронтальные разделы добавят новые порции дождей в сопровождении гроз и порывистого ветра.
21 июля, во вторник, ночью по западу, а днем на большей части Беларуси ожидаются дожди и местами грозы. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Температура будет от +17 в Гродно и Минске до +25 в Гомеле.
В среду, 22 июля, придется еще потерпеть порывистый ветер. В большинстве районов пройдут дожди с грозами. Днем похолодает от +14 по северу до +23 по юго-западу.
23 июля, в четверг, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и все с тем же неприятным ветром. Днем ожидается от +16 до +23, а по юго-востоку до +25. И с этого момента погода начнет улучшаться. По, предварительным прогнозам, дожди прекратятся, а температура еще больше повысится.
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