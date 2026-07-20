Глеб Никитин поручил закупить медоборудование для Центральной городской больницы Арзамаса

Арзамасская ЦГБ уже включает два круглосуточных стационара (многопрофильный и хирургический), пять городских поликлиник, центр онкологической амбулаторной помощи, ДТП‑центр второго уровня, детский центр здоровья, отделение скорой помощи и ряд других подразделений. С 2023 года на базе больницы работает региональный сосудистый центр — один из четырёх в области — который обслуживает пациентов с сердечно‑сосудистыми патологиями из 17 муниципалитетов; для его оснащения ранее были закуплены компьютерный томограф и ангиограф.