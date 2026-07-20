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Глеб Никитин поручил закупить медоборудование для Центральной городской больницы Арзамаса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июля 2026 года посетил Арзамас с рабочей поездкой.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июля 2026 года посетил Арзамас с рабочей поездкой и дал поручение выделить дополнительные средства на медицинское оборудование для Центральной городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В сопровождении министра здравоохранения Галины Михайловой, мэра Александра Щелокова и главврача Олега Курахтанова он осмотрел палаты, операционные и пообщался с персоналом и пациентами — после осмотра глава региона поручил предусмотреть в бюджете‑2027 финансирование для закупки дополнительного оборудования для сосудистого центра и представить программу развития больницы.

Арзамасская ЦГБ уже включает два круглосуточных стационара (многопрофильный и хирургический), пять городских поликлиник, центр онкологической амбулаторной помощи, ДТП‑центр второго уровня, детский центр здоровья, отделение скорой помощи и ряд других подразделений. С 2023 года на базе больницы работает региональный сосудистый центр — один из четырёх в области — который обслуживает пациентов с сердечно‑сосудистыми патологиями из 17 муниципалитетов; для его оснащения ранее были закуплены компьютерный томограф и ангиограф.

Министр здравоохранения подчеркнула, что в ближайшее время ЦГБ станет опорной больницей для нескольких муниципалитетов: это повысит доступность консультаций узких специалистов и высокотехнологичной помощи для жителей отдалённых районов, а также позволит оптимизировать управление системой здравоохранения региона. По просьбе мэра Никитин также поручил подготовить предложения по капитальному ремонту Арзамасского родильного дома.

В рамках поездки губернатор посетил также среднюю школу № 1 имени М. Горького, где продолжается масштабная реконструкция с сохранением исторической преемственности и созданием нового спортивного ядра, и оценил благоустройство общественных пространств — в том числе недавно открытый Гайдаровский пруд с кинетической деревянной скульптурой «ARзамасский гусь». Никитин отметил преобразование города в рамках развития паломническо‑туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» и обратил внимание на необходимость ремонта других памятников архитектуры, в том числе здания Уездного училища на пл. Соборной.