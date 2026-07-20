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«Балтика» сыграла вничью с вице-чемпионом России в контрольном матче межсезонья

Всего в матче было 4 тайма по 35 минут.

Футбольный клуб «Балтика» сыграл вничью с «Краснодаром» на выезде в последнем товарищеском матче перед началом сезона. Игра состоялась 19 июля и завершилась со счётом 1:1. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

Уже на пятой минуте игрок «Краснодара» Бочелли открыл счёт. На 115 минуте нападающий «Балтики» Оффор забил гол, который спас калининградцев от поражения. Всего в матче было 4 тайма по 35 минут.

Первый матч в Российской Премьер-лиге сезона 2026/2027 «Балтика» проведёт на выезде против ЦСКА 24 июля.