«Балтика» сыграла вничью с вице-чемпионом России в контрольном матче межсезонья

Футбольный клуб «Балтика» сыграл вничью с «Краснодаром» на выезде в последнем товарищеском матче перед началом сезона. Игра состоялась 19 июля и завершилась со счётом 1:1. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.