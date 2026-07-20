Педагога агротехкласса из Южного Урала наградили в Москве

Педагог агротехнологического класса из Аргаяшского округа Челябинской области Альберт Исламов получил диплом Минсельхоза России за высокие результаты по программе «Проектная деятельность в агротехклассах». Развитие интереса у молодежи к АПК — задача нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-центре регионального министерства сельского хозяйства.
Награждение провели на Первом форуме агротехнологического образования, который прошел в Москве 29 и 30 июня. Ключевая тема события — «Перезагрузка аграрного образования: синергия науки, образования и бизнеса».
Мероприятие собрало свыше 300 учителей и директоров школ из разных регионов России, где уже работают агротехнологические классы. Челябинскую область на форуме представляли учитель математики и физики Ольга Васильева и учитель биологии Алмагуль Шильтинова из Фершампенуазской средней школы Нагайбакского округа, а также Альберт Исламов — учитель математики и физики Краснооктябрьской школы Аргаяшского округа.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.