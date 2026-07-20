Состояние и перспективы Куршской косы обсуждают на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Корее

Куршская коса вошла в перечень объектов, которые обсуждает Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 48-й сессии в Пусане (Южная Корея). Программа мероприятия и другие документы опубликованы на официальном сайте организации.
Сессия стартовала в воскресенье, 19 июля, и продлится десять дней. В повестке — десятки объектов со всего мира, как природные, так и рукотворные: в том числе Куршская коса, Большой Барьерный риф, Венеция, Помпеи, Лондонский Тауэр, архипелаг Сокотра, Беловежская пуща.
Что касается Куршской косы, то внимание к ней привлекли планы по строительству на российской стороне, на территории Калининградской области, прежде всего, в Рыбачьем. Сообщается, что исследования по оценке воздействия, которые ЮНЕСКО требует проводить перед реализацией крупных проектов вблизи объектов всемирного наследия, были у инвестора запрошены, но пока в комитет не поступили.
Кроме того, предметом разговора должны стать эрозия дюн и климатические изменения. Так, несмотря на то, что за последние восемь лет удалось стабилизировать около 76% дюнной системы, около 10 км по-прежнему уязвимы для штормов. А подъём уровня моря продолжаtт воздействовать на южную часть полуострова.
Обсудят на сессии и состояние Куршской косы на Литовской стороне. Общие для двух государств проблемные моменты — это сложности с трансграничным сотрудничеством и отсутствие единой политики по восстановлению дюн, сказано в приложении к программе. Комитет намерен выразить обеспокоенность перспективами объекта, а также запросить совместный отчёт двух государств.
Калининградская общественная организация «Экозащита» подготовила заявление — ответы на вопросы, которые содержатся в проекте решения Комитета и будут заданы российской делегации на сессии.
Статус объекта ЮНЕСКО — серьёзное обязательство.
Кроме того, внимание ЮНЕСКО к калининградскому нацпарку прокомментировал «Клопс» эколог Евгений Волчев.
«Статус объекта ЮНЕСКО — это не просто знак отличия, а серьёзное международное обязательство, — подчеркнул учёный. — Не исключено, что по итогам обсуждения Куршскую косу могут включить в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Но и это лишь зафиксирует уже нанесённый ущерб».
Главная проблема, на взгляд эколога, заключается в том, что защита природного каркаса Косы как памятника природы фактически не состоялась.
"За последние годы мы стали свидетелями приоритета коммерческой инфраструктуры над экологической ёмкостью территории, — говорит Евгений Волчев. — А хотелось бы видеть научно обоснованное сохранение, а не масштабные инженерные проекты.
Де-факто часть Косы трансформировалась в «торгово-развлекательный парк», что несовместимо с критериями ЮНЕСКО".
Учёный отметил, что, судя по повестке, от нашей страны ждут информации о «современных способах восстановления авандюны». Главное, чтобы выделяемые на это государственные средства были освоены в рамках экологически эффективных подходов, которые действительно идут на пользу природе.
«Надежда на решение проблемы есть только в одном: если государственные органы сделают реальный аудит уже нанесённого ущерба и управление Национальным парком будет идти в плоскости строгой научной экологической экспертизы», — подытожил Евгений Волчев.
Куршская коса внесена в список объектов Всемирного наследия в 2000 году как выдающийся пример традиционного человеческого поселения, земле- и морепользования.
Сессии комитета ЮНЕСКО проводятся ежегодно: на них пересматривают перечень, включая в него новые места, переводят объекты в «Список под угрозой» или выводят из него, рассматривают доклады о состоянии уже включённых объектов и дают рекомендации.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных выступил против строительства высотной гостиницы на Куршской косе, а Минприроды России отказало в его согласовании.