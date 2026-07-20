Состояние и перспективы Куршской косы обсуждают на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Корее

Что касается Куршской косы, то внимание к ней привлекли планы по строительству на российской стороне, на территории Калининградской области, прежде всего, в Рыбачьем. Сообщается, что исследования по оценке воздействия, которые ЮНЕСКО требует проводить перед реализацией крупных проектов вблизи объектов всемирного наследия, были у инвестора запрошены, но пока в комитет не поступили.