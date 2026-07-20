В Татарстане детсадовцам рассказали о лесных обитателях

Экологическое занятие провели для воспитанников детского сада № 62 «Тирэк», расположенного в поселке Нижняя Мактама Татарстана, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Просвещение населения в вопросах флоры и фауны — задача нацпроекта «Экологическое благополучие».
Занятие провел участник республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана», старший специалист Юго-Восточного территориального управления регионального минэкологии Игорь Егоров. Сначала ребятам показали мультфильмы о зимующих и кочующих птицах Татарстана. Просмотр чередовался с интерактивными играми, которые позволили детям в игровой форме закрепить полученные знания.
Кроме того, специалист рассказал об опасности лесных пожаров и о том, как важно беречь лес от огня. Завершилось мероприятие вручением памятных подарков. Каждому воспитаннику досталась книжка-раскраска с изображениями птиц.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.