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В Татарстане детсадовцам рассказали о лесных обитателях

Ребята узнали о зимующих и кочующих птицах республики.

Экологическое занятие провели для воспитанников детского сада № 62 «Тирэк», расположенного в поселке Нижняя Мактама Татарстана, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Просвещение населения в вопросах флоры и фауны — задача нацпроекта «Экологическое благополучие».

Занятие провел участник республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана», старший специалист Юго-Восточного территориального управления регионального минэкологии Игорь Егоров. Сначала ребятам показали мультфильмы о зимующих и кочующих птицах Татарстана. Просмотр чередовался с интерактивными играми, которые позволили детям в игровой форме закрепить полученные знания.

Кроме того, специалист рассказал об опасности лесных пожаров и о том, как важно беречь лес от огня. Завершилось мероприятие вручением памятных подарков. Каждому воспитаннику досталась книжка-раскраска с изображениями птиц.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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