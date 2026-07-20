Инвесторы заявили 21,5 млрд рублей вложений в тамбовскую ОЭЗ

В ходе Петербургского международного экономического форума в этом году представители «Малкома» и тамбовские власти подписали соглашение о строительстве в регионе завода по глубокой переработке зерна. Инвестиции в предприятие оценивались в 10,5 млрд руб. — теперь же они выросли до 15 млрд руб.