Движение транспорта ограничат в Сартаково 25 июля

Ограничения действуют с 00:01 до 21:00 на участке от дома № 1 до дома № 166Д в связи с проведением культурного мероприятия. Объезд закрытой зоны возможен по прилегающим улицам; автомобилистам рекомендуется заранее выбирать маршруты и соблюдать временные дорожные знаки и указания сотрудников транспорта.