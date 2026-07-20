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Движение транспорта ограничат в Сартаково 25 июля

Ограничения будут действовать на улице Центральной.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде на улице Центральной в деревне Сартаково 25 июля временно ограничат движение и запретят парковку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ограничения действуют с 00:01 до 21:00 на участке от дома № 1 до дома № 166Д в связи с проведением культурного мероприятия. Объезд закрытой зоны возможен по прилегающим улицам; автомобилистам рекомендуется заранее выбирать маршруты и соблюдать временные дорожные знаки и указания сотрудников транспорта.

Гражданам просят учитывать изменения при планировании поездок и парковки в этот день.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя частично ограничено.