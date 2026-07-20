Движение транспорта ограничат в Сартаково 25 июля

В Нижнем Новгороде на улице Центральной в деревне Сартаково 25 июля временно ограничат движение и запретят парковку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ограничения действуют с 00:01 до 21:00 на участке от дома № 1 до дома № 166Д в связи с проведением культурного мероприятия. Объезд закрытой зоны возможен по прилегающим улицам; автомобилистам рекомендуется заранее выбирать маршруты и соблюдать временные дорожные знаки и указания сотрудников транспорта.
Гражданам просят учитывать изменения при планировании поездок и парковки в этот день.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя частично ограничено.