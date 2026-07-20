Нижегородская область привезла инсталляцию на «Креативную неделю»

Помимо выставочной программы, представители региона приняли участие в деловой части форума, посвящённой развитию культурного наследия, будущему креативных кластеров и продвижению локального креативного кода. В 2026 году «Российская креативная неделя» впервые прошла в новом многофункциональном комплексе «Мечта». Участие Нижегородской области продолжило системную работу региона по развитию креативных индустрий и продвижению проектов, объединяющих искусство, технологии и локальную идентичность.