Нижегородская область привезла инсталляцию на «Креативную неделю»

Нижегородская область представила мультимедийную инсталляцию «Архитектура уюта» на VII форуме «Российская креативная неделя», который прошёл 17−18 июля в Москве. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».
Центральным элементом стенда стала видеоработа художницы Дахан — резидента Центра современного искусства «Терминал А». Произведение исследует тему дома как пространства памяти и человеческой идентичности. Герой видео постепенно создаёт место, становящееся для него домом, а отсканированные реальные объекты, преобразованные в облако точек, формируют цифровую вселенную воспоминаний. Концепция стенда вдохновлена современным зеркальным павильоном Нижегородской ярмарки.
Помимо выставочной программы, представители региона приняли участие в деловой части форума, посвящённой развитию культурного наследия, будущему креативных кластеров и продвижению локального креативного кода. В 2026 году «Российская креативная неделя» впервые прошла в новом многофункциональном комплексе «Мечта». Участие Нижегородской области продолжило системную работу региона по развитию креативных индустрий и продвижению проектов, объединяющих искусство, технологии и локальную идентичность.
Ранее сообщалось, что театральный фестиваль пройдет в августе в Нижнем Новгороде.