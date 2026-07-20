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В Перми изменится движение нескольких автобусных маршрутов с 22 июля

При этом маршрут № 85 прекращает свою работу.

Источник: Комсомольская правда

С 22 июля автобусы № 3, № 51 и № 71 будут курсировать до станции Пермь I и речного вокзала.

При этом маршрут № 85 прекращает свою работу. Освободившиеся автобусы направят на усиление маршрута № 82, который особенно востребован среди жителей микрорайона Вышка I.

Ранее «КП-Пермь» писала, что с пятницы, 18 июля, на автобусном маршруте № 64 начнет работать новая остановка под названием «Бульвар Преображенского». Она будет доступна для пассажиров в обоих направлениях движения.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, для нового остановочного пункта оборудовали посадочные площадки с заездными карманами, установили современные павильоны, провели освещение и организовали пешеходный переход.