В Перми изменится движение нескольких автобусных маршрутов с 22 июля

С 22 июля автобусы № 3, № 51 и № 71 будут курсировать до станции Пермь I и речного вокзала.
При этом маршрут № 85 прекращает свою работу. Освободившиеся автобусы направят на усиление маршрута № 82, который особенно востребован среди жителей микрорайона Вышка I.
Ранее «КП-Пермь» писала, что с пятницы, 18 июля, на автобусном маршруте № 64 начнет работать новая остановка под названием «Бульвар Преображенского». Она будет доступна для пассажиров в обоих направлениях движения.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, для нового остановочного пункта оборудовали посадочные площадки с заездными карманами, установили современные павильоны, провели освещение и организовали пешеходный переход.