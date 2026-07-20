Атлеты из Саратовской области стали призерами первенства РФ

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, а также всероссийские соревнования среди спортсменов до 18 лет прошли 10 по 12 июля на стадионе Смоленского государственного университета. В программе — бег, в том числе и через барьеры, спортивная ходьба, прыжки, метания, многоборья и эстафеты.