Атлеты из Саратовской области стали призерами первенства РФ

Представители Саратовской области стали призерами соревнований по легкой атлетике, сообщили в министерстве спорта региона. Состязания провели в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, а также всероссийские соревнования среди спортсменов до 18 лет прошли 10 по 12 июля на стадионе Смоленского государственного университета. В программе — бег, в том числе и через барьеры, спортивная ходьба, прыжки, метания, многоборья и эстафеты.
Спортсменка из Саратовской области Анастасия Кукушкина стала первой в прыжках в длину среди спортсменов до 23 лет. Ее коллега Егор Тихонов стал вторым в беге на 400 метров среди спортсменов до 18 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.