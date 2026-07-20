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В «Т-Инвестициях» ожидают сохранения ставки ЦБ

На заседании 24 июля Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 14,25%, сообщила главный экономист «Т-Инвестиций» Cофья Донец на Радио РБК.

Источник: РБК

Банку России будет трудно принять решение на заседании 24 июля. Взять паузу в такой ситуации — самая простая из опций, рассказала главный экономист «Т-Инвестиций» Cофья Донец на Радио РБК. В то же время нельзя исключать, что в обсуждении регулятора будет и вариант снижения ставки.

Вероятно, также будет повышен прогноз по инфляции на конец 2026 года. С апрельской оценки в 4,5−5,5% он может быть повышен до 5,5−6,5% или даже 6−7%. Средняя ключевая ставка на 2027 год может быть пересмотрена с 8−10% до как минимум 10−12%, объяснила экономист.