У чиновников Волгограда 1 сентября отберут право наказывать жителей

— Изменения обусловлены вступлением в силу федеральных норм: с 1 сентября 2026 года в России упраздняется муниципальный жилищный контроль. В связи с этим из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, исключаются сотрудники органов местного самоуправления, — уточнили в парламенте.