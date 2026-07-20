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Лукашенко подписал указ, касающийся ограничений на выезд из Беларуси

Указом совершенствуется работа банка данных о гражданах, право на выезд которых ограничено.

Источник: Комсомольская правда

20 июля Александр Лукашенко подписал указ, который направлен на совершенствование функционирования банка данных о гражданах Беларуси, право на выезд которых временно ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Уточняется, что документ предусматривает расширение технических возможностей информационного обмена государственных органов, а также усиление защищенности информации, хранимой в банке данных.

Следует учесть, что граждане могут получить сведения, связанные с ограничением их выезда, в любом подразделении по гражданству и миграции. Информируют, что срок их получения сокращается до одного рабочего дня.

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