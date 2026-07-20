У троих волгоградских малышей вовремя выявили СМА

Напомним, СМА — тяжелое генетическое заболевание, при котором время играет решающую роль. Без своевременного лечения оно приводит к прогрессирующей мышечной слабости и высокой смертности. С 2023 года СМА включена в неонатальный скрининг в России. В волгоградских роддомах у всех новорожденных берут кровь для скрининга на целый ряд патологий. Если у ребенка выявляются отклонения, и есть подозрение на наличие одного из исследуемых заболеваний, его направляют на дальнейшие обследования.