Торги по продаже курских и липецких активов «Конти» продлили в шестой раз

Росимущество в шестой раз продлило торги по продаже национализированных юрлиц украинской группы «Конти» за 4,8 млрд руб. Заявки на участие в них будут принимать до 3 августа (ранее — до 20 июля), итоги тендера планируют подвести 6 августа (ранее — 23 июля). Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».