В Ростове на ремонт улицы Вавилова выделили 152 млн рублей

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит выполнить ряд работ: демонтировать старое покрытие, отремонтировать дорожное основание, уложить новый асфальт, заменить бордюры и люки. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составит четыре года, на нижний — пять лет, на тротуары — три года, на бордюрные камни и люки — два года.