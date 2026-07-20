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Ветер и волны близкие к штормовым: прогноз погоды в Калининградской области на 21 июля

Температура воздуха днём не превысит +21 градус.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области во вторник, 21 июля, порывы северного ветра на побережье Балтийского моря будут достигать 17−20 м/с, а высота волн составит 3,5 м. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днём +17…+21°C. На небе будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди.

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