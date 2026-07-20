Главные новости к вечеру 20 июля 2026 года

Бернэм вступил в должность премьера Великобритании
Король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. На освободившуюся должность монарх назначил нового лидера лейбористов Энди Бернэма и поручил ему сформировать кабинет министров.
Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекино
В Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара погибли 5 мирных жителей, включая ребенка. 25 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии.
FT назвала страны ЕС, выступившие против 21-го пакета санкций
Несколько стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию, Португалию, Грецию и Австрию, выступили против отдельных пунктов нового пакета антироссийских санкций. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, некоторые государства потребовали исключений, а другие и вовсе заблокировали предложенные меры.
СВР узнала о разработках Германии в области ядерного оружия
Служба внешней разведки РФ сообщила о серьезных научных изысканиях ФРГ в ядерной сфере. К работам привлечены 30 университетов и шесть исследовательских реакторов. Оборонные концерны, включая Rheinmetall, отрабатывают технологии взрывчатых веществ на полигонах.
Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о введении полной морской блокады Саудовской Аравии. С таким заявлением выступил военный представитель группировки Яхья Сариа.