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Главные новости к вечеру 20 июля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 20 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Бернэм вступил в должность премьера Великобритании

Источник: Reuters

Король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. На освободившуюся должность монарх назначил нового лидера лейбористов Энди Бернэма и поручил ему сформировать кабинет министров.

Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекино

Источник: Reuters

В Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара погибли 5 мирных жителей, включая ребенка. 25 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии.

FT назвала страны ЕС, выступившие против 21-го пакета санкций

Источник: Reuters

Несколько стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию, Португалию, Грецию и Австрию, выступили против отдельных пунктов нового пакета антироссийских санкций. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, некоторые государства потребовали исключений, а другие и вовсе заблокировали предложенные меры.

СВР узнала о разработках Германии в области ядерного оружия

Источник: Reuters

Служба внешней разведки РФ сообщила о серьезных научных изысканиях ФРГ в ядерной сфере. К работам привлечены 30 университетов и шесть исследовательских реакторов. Оборонные концерны, включая Rheinmetall, отрабатывают технологии взрывчатых веществ на полигонах.

Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Источник: Reuters

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о введении полной морской блокады Саудовской Аравии. С таким заявлением выступил военный представитель группировки Яхья Сариа.

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