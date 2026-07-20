Главные новости к вечеру 20 июля 2026 года

Несколько стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию, Португалию, Грецию и Австрию, выступили против отдельных пунктов нового пакета антироссийских санкций. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, некоторые государства потребовали исключений, а другие и вовсе заблокировали предложенные меры.