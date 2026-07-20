«Жизнь продолжается»: волгоградец, получивший автограф Путина, приехал из зоны СВО на выписку сына из роддома

— Мы гордимся Николаем — он и демографию развивает, и родину защищает. Когда Николая мобилизовали, Оля все время плакала. Но мы всегда были с ней на связи, помогали, чем могли. Другие жены на боевые своих мужей губы делали, а она на деньги, что ей Николай присылал, покупала и ему, и его боевым товарищам все, что им было необходимо и чего не хватало — и обмундирование, и другие защитные средства, и продукты. Потом нам все передавала, и мы везли все туда. Мы все молились за Олю, когда она рожала второго ребенка. Это ее любовь его спасает, дай Бог им быстрее воссоединиться уже насовсем! — делится Александра.