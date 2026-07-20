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«Жизнь продолжается»: волгоградец, получивший автограф Путина, приехал из зоны СВО на выписку сына из роддома

Мобилизованный волгоградец Николай, получивший автограф Путина на гитаре.

Мобилизованный волгоградец Николай, получивший автограф Путина на гитаре, сегодня, 20 июля, встретил из перинатального центра № 2 свою супругу Ольгу с новорожденным сыном. В честь такого радостного события Николаю, который уже более четырех лет воюет под позывным «Директор», дали очередной отпуск.

Счастливых родителей встречали многочисленные родственники, друзья и волонтеры. Последний раз Николай был на короткой побывке осенью прошлого года, а через некоторое время после его отъезда жена обрадовала его новостью о своей беременности.

Николай признается, что просто ошалел от радости, узнав о предстоящем пополнении в семье. Когда его призвали, его старшей дочке Варваре было всего семь месяцев, и он очень скучал по супруге и малышке. Как только выдавалась возможность, звонил жене и разговаривал с дочкой, чтобы она не отвыкла от папы.

— Сейчас семья пополнилась ровно на одного сына, — улыбается волгоградец. — Хотя моя работа — вдали от моих родных, но жизнь продолжается, а семья — крепнет.

Когда стало известно, что у Николая и Ольги родится сын, супруги независимо друг от друга придумали ему имя. А, когда они озвучили свои варианты, оказалось, что они выбрали одно имя — Владислав. По другому и быть не могло у супругов, которые чувствуют и понимают друг друга с полуслова, несмотря на расстояние, которое сейчас между ними.

Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга, когда мужа мобилизовали, ей пришлось нелегко. Первые роды были тяжелыми, на руках — совсем крошечный ребенок. На помощь тогда ей пришла мама.

— Первое время со связью было совсем плохо. Бывало, что по несколько недель я не знала, что с Николаем, где он. А, когда звонил, часто слышны были звуки взрывов, — Ольга, не сдерживаясь, вытирает слезы. — Потом уже получалось выходить по интернету. Со временем немного привыкла, хотя все равно волнуюсь за него и переживаю. Ну, а что делать? Мы ждали его вдвоем с дочкой, а теперь будем ждать втроем.

Среди встречающих была и представитель волжского движения «ZOV» Александра Рябова. Она с членами своей семьи и другими волонтерами регулярно организовывает доставку гуманитарных грузов в зону СВО, и семью Николая и Ольги знает давно.

— Мы гордимся Николаем — он и демографию развивает, и родину защищает. Когда Николая мобилизовали, Оля все время плакала. Но мы всегда были с ней на связи, помогали, чем могли. Другие жены на боевые своих мужей губы делали, а она на деньги, что ей Николай присылал, покупала и ему, и его боевым товарищам все, что им было необходимо и чего не хватало — и обмундирование, и другие защитные средства, и продукты. Потом нам все передавала, и мы везли все туда. Мы все молились за Олю, когда она рожала второго ребенка. Это ее любовь его спасает, дай Бог им быстрее воссоединиться уже насовсем! — делится Александра.

Николай работал учителем в одной из волгоградских школ, а за две недели до мобилизации он вступил в должность руководителя образовательного учреждения. Мужчине пришлось за короткий период времени переквалифицироваться сначала в штурмовики, а потом он освоил мастерство управления беспилотниками. И теперь учит других. За это время за проявленный героизм и мужество волгоградец отмечен высокими наградами — Георгиевским крестом 4-й степени, медалью Жукова, медалью Суворова и медалью «За храбрость» 2-й степени. Был ранен в боях.

Напомним, как сообщало V102.RU, год назад с Владимиром Путиным в Москве на выставке Народного фронта на форуме «Все для победы!» встретилась Екатерина Ткаченко, руководитель организации «Волжский ZOV». Она и рассказала Президенту о бойце с позывным «Директор», который воевал на запорожском направлении.

— Единственная отрада его — игра на гитаре, — поделилась она и попросила Владимира Путина оставить свою подпись на инструменте.

Президент ответил, что с удовольствием это сделает, а затем поинтересовался, как зовут военнослужащего.

— Николай. Позывной — «Директор», — ответила волонтер.

Тогда президент написал маркером на гитаре: «Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин".

А через некоторое время гитару с автографом Президента удалось передать нашему герою. Она и по сей день с ним.