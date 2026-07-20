Калининградские врачи удалили 65-летней женщине опухоль весом 10 кг

При обследовании врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали обратиться к онкологу. Однако женщина не поспешила к специалистам и пришла в онкологический центр только в мае 2026 года. Медики были вынуждены констатировать наличие опухоли, заполняющей практически весь живот, — рассказали в Минздраве.