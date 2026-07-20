Калининградские врачи удалили 65-летней женщине опухоль весом 10 кг

Калининградские врачи удалили пациентке опухоль весом десять килограммов. Операцию провели местной 65-летней жительнице. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
Женщина не была на приёме у гинеколога больше десяти лет. В начале 2025 года у неё произошло кровотечение, тогда ей оказали помощь в местной больнице.
При обследовании врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали обратиться к онкологу. Однако женщина не поспешила к специалистам и пришла в онкологический центр только в мае 2026 года. Медики были вынуждены констатировать наличие опухоли, заполняющей практически весь живот, — рассказали в Минздраве.
Операция оказалась непростой. Из-за больших размеров опухоль сместила внутренние органы, нарушила нормальный кровоток и затрудняла дыхание женщины. Кроме того, у пациентки были сопутствующие заболевания: повышенное давление и сахарный диабет.
«Особую сложность представляла анестезия: после удаления столь крупного образования организм резко перестраивается, и возникает риск серьёзных осложнений. Ещё одной серьёзной угрозой была массивная кровопотеря: в такой большой опухоли развита густая сеть сосудов, в которых скопился значительный объём крови», — отметили в министерстве.
Вмешательство прошло успешно. Гистологическое исследование показало, что новообразование было доброкачественным. Теперь женщине необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога.