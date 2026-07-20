Мбаппе, Олисе и Родри возглавили «рейтинг силы» FIFA по итогам ЧМ

Рейтинг атаки с 9,11 балла возглавил француз Килиан Мбаппе. Он обошел англичанина Джуда Беллингема (8,29) и аргентинца Лионеля Месси (8,05). Самым креативным футболистом турнира стал Майкл Олисе (8,28). Французский нападающий обошел Месси (8,25) и Мбаппе (7,83). Испанцы Родри (8,23), Пау Кубарси (7,59) и Педро Порро (7,58) вошли в топ-3 рейтинга игры в защите.