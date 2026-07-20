Мбаппе, Олисе и Родри возглавили «рейтинг силы» FIFA по итогам ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) представила «рейтинг силы» по итогам завершившегося чемпионата мира. Он опубликован на сайте организации.
Полевых игроков оценивали по трем аспектам: атака, креативность и оборона. У вратарей учитывались защита ворот и владение мячом. Футболистам выставляли оценки по десятибалльной шкале.
Рейтинг атаки с 9,11 балла возглавил француз Килиан Мбаппе. Он обошел англичанина Джуда Беллингема (8,29) и аргентинца Лионеля Месси (8,05). Самым креативным футболистом турнира стал Майкл Олисе (8,28). Французский нападающий обошел Месси (8,25) и Мбаппе (7,83). Испанцы Родри (8,23), Пау Кубарси (7,59) и Педро Порро (7,58) вошли в топ-3 рейтинга игры в защите.
Португальский голкипер Диогу Кошта показал лучшую защиту ворот, набрав 8,44 балла. Он опередил аргентинца Эмилиано Мартинеса (8,14) и англичанина Джордана Пикфорда (7,85). Последний занял первое место в рейтинге владения мячом (7,92). Следом расположились испанец Унаи Симон (7,88) и Ронвен Уильямс (7,22) из сборной ЮАР.