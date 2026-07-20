Умер один из создателей «Терминатора»

Сценарист Уильям Уишер-младший, стоявший у истоков франшизы «Терминатор», скончался 14 июля у себя дома в возрасте 71 года. 19 июля его смерть официально подтвердили родственники.
«Пока весь мир вспоминает незабываемые фильмы, которые он помог создать, мы будем чтить Уильяма за его доброту, чувство юмора, блестящее воображение и любовь, которой он так легко делился с родными и друзьями», — говорится в заявлении семьи, опубликованном The Wrap.
Уишер был другом детства режиссера Джеймса Кэмерона и вместе с ним работал над сценарием оригинального «Терминатора», а позже выступил соавтором «Терминатора 2: Судный день». Помимо культовой франшизы, на его счету сценарии к фильмам «13-й воин», «Судья Дредд» и «Изгоняющий дьявола: Приквел».
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