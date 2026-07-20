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В Калининграде издали сборник социально-экономических данных региона за 80 лет

Выпуск издания приурочили к 80-летию Калининградстата.

В Калининграде издан сборник социально-экономических данных региона за 80 лет. Проанализированы были 14000 архивных данных о социально-экономическом развитии Калининградской области за 80 лет.

Как рассказала министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова, работа колоссальная по объему и качеству.

«Несмотря на специализированный характер содержания, считаю, что сборник может быть полезен широкой аудитории и особенно студентам», — заявила она.

По состоянию на 1 ноября 1945 года в новом советском регионе насчитывалось 144,5 тыс гражданского населения. В настоящее время в Калининградской области проживает 1 033 000 человек (данные на 1 января 2025 года).

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