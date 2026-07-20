В Ростове ищут подрядчика для ремонта улицы Вавилова за 152 млн руб

В контракте прописаны гарантийные обязательства для разных элементов дорожной инфраструктуры: нижний слой дорожного покрытия — гарантия не менее пяти лет (но не меньше срока гарантии на верхний слой); верхний слой и слои износа из асфальтобетона — четыре года (срок рассчитан с учётом прогнозируемой нагрузки: от 10 до 20 тысяч автомобилей в сутки на одну полосу); тротуарное покрытие — три года; бордюрные камни и дорожные люки — два года.