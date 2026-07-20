Какой сегодня праздник: День вредной еды

День «или» — неофициальный и шуточный праздник, который отмечают ежегодно 21 июля. Праздник посвящён самому союзу «или» и ежедневному выбору, с которым мы сталкиваемся: чай или кофе, пешком или на автобусе, комедия или драма… Его идея — обратить внимание на то, как много альтернатив есть в обычной жизни, и напомнить, что умение выбирать и видеть разные варианты — важный навык. Иногда праздник трактуют ещё и как повод потренировать гибкость мышления: например, специально искать не один, а несколько способов решить задачу.