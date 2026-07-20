Какой сегодня праздник: День вредной еды

День вредной еды — день, когда можно без чувства вины позволить себе любимые, но не самые полезные блюда — бургеры, картошку фри, чипсы, сладости и прочее. По сути, это повод устроить себе «читмил» (запланированное отступление от диеты). Праздник появился в США — именно там активно распространился термин junk food («мусорная еда»). Его ввёл в оборот микробиолог Майкл Джекобсон в 1970‑х годах: так он обозначал продукты с высокой калорийностью, большим количеством сахара, соли и вредных жиров, но минимальной питательной ценностью.
День переучёта посвящен процедуре переучета (инвентаризации) — когда на предприятиях и в организациях сверяют реальное количество материальных ценностей (товаров, сырья, оборудования и т. д.) с данными в документах. Для бухгалтеров, кладовщиков, товароведов и других специалистов, связанных с учётом, это важная, хоть и трудоёмкая работа: она помогает выявить недостачи, излишки или ошибки в учёте.
День «или» — неофициальный и шуточный праздник, который отмечают ежегодно 21 июля. Праздник посвящён самому союзу «или» и ежедневному выбору, с которым мы сталкиваемся: чай или кофе, пешком или на автобусе, комедия или драма… Его идея — обратить внимание на то, как много альтернатив есть в обычной жизни, и напомнить, что умение выбирать и видеть разные варианты — важный навык. Иногда праздник трактуют ещё и как повод потренировать гибкость мышления: например, специально искать не один, а несколько способов решить задачу.