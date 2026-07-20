Армянские фермеры перекрыли международную трассу из-за проблем с закупкой урожая

В понедельник, 20 июля, фермеры в Армении перекрыли международную автотрассу Ереван — Ерасх, ведущую в Иран, требуя решения проблем, связанных с закупкой урожая предприятиями. Об этом сообщает онлайн-издание news.am.
— Крестьяне сегодня перекрыли автодорогу Ереван — Ерасх. Они протестуют из-за проблем с закупкой помидоров. Один из жителей Араратской области Артак Арутюнян отметил, что на данный момент у него на полях остались 60 тонн помидоров, которые перерабатывающие предприятия отказываются покупать, — говорится в материале.
Фермеры заявили, что министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал решить вопросы с закупками помидоров и огурцов, однако проблемы все еще остаются. Один из участников акции отметил, что предприятия отказываются закупать их помидоры, утверждая, что не смогут экспортировать переработанную продукцию.
По информации издания, вскоре фермеры согласились разблокировать дорогу.
11 июля в ТАСС со ссылкой на данные Статистического комитета Армении сообщили, что товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также снизилась доля товарооборота со странами ЕАЭС — с 36,7 до 29,8 процента.
2 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет финансовой поддержки для Армении в размере 38 миллионов евро. Средства будут распределены на две задачи: развитие экспортного потенциала республики и улучшение социальной инфраструктуры в приграничных общинах.