Армянские фермеры перекрыли международную трассу из-за проблем с закупкой урожая

11 июля в ТАСС со ссылкой на данные Статистического комитета Армении сообщили, что товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также снизилась доля товарооборота со странами ЕАЭС — с 36,7 до 29,8 процента.