Российские учителя получат особый статус и смогут бесплатно ходить в музеи

Президент России Владимир Путин подписал указ, придающий профессии учителя особый статус и подчёркивающий её общественную значимость. В документе говорится, что учителя играют ключевую роль в обучении и воспитании граждан, способствуя сохранению и развитию интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества. Это необходимо для благополучия нынешнего и будущих поколений.
Как сообщает ТАСС, указ гарантирует учителям создание условий для профессионального роста на протяжении всей их карьеры. Также предусмотрено постоянное методическое сопровождение.
Документ включает меры социальной поддержки. Учителя смогут бесплатно посещать государственные музеи не реже одного раза в месяц. Для их детей будет приоритетным зачисление в детские сады. Педагогам предоставят бесплатную юридическую помощь по профессиональным и социальным вопросам, а также защиту жизни и здоровья.
Важно, что эти меры не уменьшат объём и уровень поддержки учителей, уже получаемой за счёт бюджетов субъектов РФ.
Учителя со стажем от 25 лет получат звание «Ветеран труда».
Для молодых педагогов, только начинающих свою карьеру, предусмотрено наставничество на срок не менее года. Также им будет доступна бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и трудовыми правами.
Кроме того, в соответствии с указом, правительство в течение полугода должно разработать и внедрить единый образец удостоверения для подтверждения статуса учителя, а также определить порядок его выдачи.