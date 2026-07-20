Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти предлагают жителям региона оценить эффективность работы управляющих компаний

Итоги мониторинга обещают подвести уже в августе.

Калининградцам предлагают пройти опрос с целью оценить эффективность управляющих компаний региона. Об этом написал в своих соцсетях губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Запустили вместе с Народным фронтом опрос — как эффективно в регионе работают управляющие компании. Жалобы на УК — частая история, и оставлять их без внимания нельзя. Есть компании, которые работают на совесть. А есть и такие, что начинают шевелиться только после проверок, когда появляется риск лишения лицензии. Впереди ещё много работы, и опрос — хороший способ увидеть, что происходит на самом деле, без прикрас. В этом прошу вас помочь», — отметил глава региона.

Пройти опрос можно по ссылке. Итоги мониторинга обещают подвести уже в августе.