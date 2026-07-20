Власти предлагают жителям региона оценить эффективность работы управляющих компаний

«Запустили вместе с Народным фронтом опрос — как эффективно в регионе работают управляющие компании. Жалобы на УК — частая история, и оставлять их без внимания нельзя. Есть компании, которые работают на совесть. А есть и такие, что начинают шевелиться только после проверок, когда появляется риск лишения лицензии. Впереди ещё много работы, и опрос — хороший способ увидеть, что происходит на самом деле, без прикрас. В этом прошу вас помочь», — отметил глава региона.