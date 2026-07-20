Петрин: странно, что никто не увидел нарушения при реконструкции воронежских ЛОС

Концессионное соглашение на реконструкцию ЛОС мэрия и «РВК-Воронеж» заключили в конце 2022 года сроком на 49 лет. Изначально планировалось вложить 15,4 млрд руб., впоследствии объем инвестиций вырос до 16,8 млрд руб. Освоено порядка 3 млрд руб. В конце июня Контрольно-счетная палата озвучила результаты проверки: сроки инвестпрограммы утверждены с просрочкой на три месяца, мероприятия не соответствуют техзаданию. Депутаты отмечали необходимость ускорения подписания допсоглашения. Заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма “Водокомфорт”» (цех мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб.) и ООО «Новострой», реализующим первый и третий этапы. Взаимодействие с «Новостроем» приостановлено с февраля, ведется претензионная работа.