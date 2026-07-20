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Петрин: странно, что никто не увидел нарушения при реконструкции воронежских ЛОС

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил удивление тем, что ни одна из проверяющих структур не выявила нарушений при реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС). В связи с предположением о возможных хищениях администрация планирует провести дополнительную экспертизу, заявил градоначальник на пресс-подходе после еженедельной планерки в администрации.

Источник: Коммерсантъ

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил удивление тем, что ни одна из проверяющих структур не выявила нарушений при реконструкции Левобережных очистных сооружений (ЛОС). В связи с предположением о возможных хищениях администрация планирует провести дополнительную экспертизу, заявил градоначальник на пресс-подходе после еженедельной планерки в администрации.

По его словам, ранее проверки реализации проекта уже проводили управление бюджетной политики, Контрольно-счетная палата и надзорные органы.

«Вдвойне странно, почему никто из всех этих структур не увидел данных нарушений. Поэтому будем разбираться сейчас», — прокомментировал градоначальник.

Мэр также сообщил, что администрация проведет анализ стоимости материалов, использованных при реконструкции.

«На данный момент провели торги для проведения экспертизы и перепроверки объемов выполненных работ и стоимости этих работ», — пояснил Петрин.

На прошлой неделе по результатам прокурорской проверки в отношении подрядчика реконструкции ЛОС ООО «Новострой» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Надзорный орган установил, что подрядчик нарушил сроки работ и завысил стоимость материалов и оборудования, ущерб составил 61 млн руб. Представители концессионера ЛОС — ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») — заявили, что разделяют позицию прокуратуры и предоставили правоохранителям все необходимые документы и сведения.

Концессионное соглашение на реконструкцию ЛОС мэрия и «РВК-Воронеж» заключили в конце 2022 года сроком на 49 лет. Изначально планировалось вложить 15,4 млрд руб., впоследствии объем инвестиций вырос до 16,8 млрд руб. Освоено порядка 3 млрд руб. В конце июня Контрольно-счетная палата озвучила результаты проверки: сроки инвестпрограммы утверждены с просрочкой на три месяца, мероприятия не соответствуют техзаданию. Депутаты отмечали необходимость ускорения подписания допсоглашения. Заключено два основных контракта с подрядчиками — московским ООО «Фирма “Водокомфорт”» (цех мехобезвоживания осадка за 533,4 млн руб.) и ООО «Новострой», реализующим первый и третий этапы. Взаимодействие с «Новостроем» приостановлено с февраля, ведется претензионная работа.

В марте в арбитражный суд поступил иск самарского «Новостроя» к концессионеру ООО «РВК-Воронеж» на сумму 823 млн руб. Представители «РВК-Воронеж» заявляли, что речь идет о правовом споре по вопросу срыва сроков и невыполнения обязательств подрядчиком. В концессионере также сообщали о намерении подать встречный иск. Модернизация ЛОС продолжается, работы ведутся в ускоренном режиме, подчеркивали в компании.

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