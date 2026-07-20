Школьница из Челябинска стала победительницей Международной олимпиады

С успешным выступлением российских школьников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что сборная вошла в число сильнейших команд мира, а интерес молодежи к математике и естественным наукам играет важную роль в развитии страны и ее технологического потенциала. Также он поблагодарил участников, их родителей и педагогов за вклад в этот успех.