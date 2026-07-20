Волгоградские гандболистки пробились в четвертьфинал Спартакиады учащихся

Сборная Волгоградской области прошла через перипетии группового этапа, а его завершение получилось контрастным. В одном из заключительных матчей команда уступила сборной Москвы — 26:34, показав упорную борьбу с одним из фаворитов турнира. Однако в финальном матче группы волгоградские спортсменки продемонстрировали собранность и мощь, уверенно разгромив команду Ставропольского края — 53:27.