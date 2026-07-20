Более 2,6 тыс. южноуральцев подали заявки на бесплатное обучение

Свыше 2,6 тысячи жителей Челябинской области подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» с начала года, сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.
Уточняется, что интерес к бесплатным программам переподготовки в Челябинской области за первые 6 месяцев 2026 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Центры занятости населения уже направили на обучение 953 человека, 310 из них успешно завершили образовательные программы. 70% из тех, кто завершил обучение, уже трудоустроены.
Соискателям доступно 77 образовательных программ, они постоянно обновляются. По итогам курсов выдается документ установленного образца. Подать заявку можно на портале «Работа России» через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.