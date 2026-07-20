Более 2,6 тыс. южноуральцев подали заявки на бесплатное обучение

Уточняется, что интерес к бесплатным программам переподготовки в Челябинской области за первые 6 месяцев 2026 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Центры занятости населения уже направили на обучение 953 человека, 310 из них успешно завершили образовательные программы. 70% из тех, кто завершил обучение, уже трудоустроены.