Более 37 тысяч гостей на фестивале «Мастера Золотого кольца» в Городце — итоги мероприятия

Двухдневная программа включала более 50 мероприятий: концерты творческих коллективов, ярмарку народных промыслов, гастрономические зоны и мастер‑классы для всей семьи; в фестивале приняли участие около 20 предприятий народных художественных промыслов. Организаторы отмечают, что событие усилило туристическую привлекательность Городца и подтвердило статус города как одного из центров народной культуры и ремёсел. Участники и гости подчеркнули душевность праздника и масштабность экспозиции, а организаторы рассчитывают сделать фестиваль постоянной традицией и новой визитной карточкой города.