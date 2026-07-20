Более 37 тысяч гостей на фестивале «Мастера Золотого кольца» в Городце — итоги мероприятия

Свыше 37 тысяч человек посетили в Городце фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца», прошедший в минувшие выходные при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Мероприятие стало центральным событием празднования Дня города и 90‑летия фабрики «Городецкая роспись», собрав мастеров из городов «Золотого кольца», Нижегородской области и соседних регионов. В церемонии открытия участвовали председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат Госдумы Артём Кавинов, министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, депутаты и глава Городецкого округа Александр Мудров; они вручили награды представителям отрасли и выдающимся жителям округа.
Двухдневная программа включала более 50 мероприятий: концерты творческих коллективов, ярмарку народных промыслов, гастрономические зоны и мастер‑классы для всей семьи; в фестивале приняли участие около 20 предприятий народных художественных промыслов. Организаторы отмечают, что событие усилило туристическую привлекательность Городца и подтвердило статус города как одного из центров народной культуры и ремёсел. Участники и гости подчеркнули душевность праздника и масштабность экспозиции, а организаторы рассчитывают сделать фестиваль постоянной традицией и новой визитной карточкой города.
В региональном ведомстве напомнили, что в 2026 году в состав маршрута «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области: Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В следующем году знаменитый маршрут отметит свое 60‑летие.
«День Городца запомнится всем жителям, гостям и участникам фестиваля “Мастера Золотого кольца” душевностью и настоящим русским духом. В нашем городе собрались люди, представляющие народные промыслы и профессии из более чем 25 регионов страны. Хочу поблагодарить министерство туризма и промыслов Нижегородской области и всех неравнодушных людей, благодаря которым состоялось яркое и масштабное событие», — сказал глава местного самоуправления Городецкого округа Александр Мудров.
Развитие туризма — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимировым Путиным. Его реализация направлена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.