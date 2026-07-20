Поставщики топлива фиксируют спад ажиотажа на воронежских АЗС

Несмотря на это, ограничения на отпуск топлива в одни руки и в тару все же остаются. При этом власти отмечают, что одна из сетей увеличила лимит по отпуску бензина на трассе до 50 литров, а другая (названия обеих сетей не раскрываются) — отпускает и в Воронеже до 40 литров в бак.